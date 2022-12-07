В России в 2023 году МРОТ увеличится до 16 тыс. 242 рублей

Соответствующий законопроект приняла Государственная дума. Он был рассмотрен в третьем чтении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае правительство проиндексировало пенсии и МРОТ на 10%. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 тыс. 279 рублей.

Читайте также: в России утвердили закон о прожиточном минимуме на 2023 год.