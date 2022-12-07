В России в 2023 году МРОТ увеличится до 16 тыс. 242 рублей
Экономика
07.12.2022 15:17
Соответствующий законопроект приняла Государственная дума. Он был рассмотрен в третьем чтении.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае правительство проиндексировало пенсии и МРОТ на 10%. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 тыс. 279 рублей.
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