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В России в 2023 году МРОТ увеличится до 16 тыс. 242 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-v-2023-godu-mrot-uvelichitsya-do-16-tys-242-rublej
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий законопроект приняла Государственная дума. Он был рассмотрен в третьем чтении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае правительство проиндексировало пенсии и МРОТ на 10%. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 тыс. 279 рублей.

Читайте также: в России утвердили закон о прожиточном минимуме на 2023 год.

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