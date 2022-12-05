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В России утвердили закон о прожиточном минимуме на 2023 год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-utverdili-zakon-o-prozhitochnom-minimume-na-2023-god
Видео канала «Кубань 24»

Законопроект 5 декабря подписал президент Владимир Путин.

Стоимость рассчитали для разных категорий граждан. В новом году его средняя величина на душу населения составит почти 14,5 тыс. рублей. Для пенсионеров — около 12,5 тыс., а для детей — порядка 14 тыс. Кроме того, президент утвердил дополнительные ежемесячные пособия семьям с детьми до трех лет из средств материнского капитала и также до конца 2025 года продлил заморозку накопительной пенсии.

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