В России утвердили закон о прожиточном минимуме на 2023 год

Законопроект 5 декабря подписал президент Владимир Путин.

Стоимость рассчитали для разных категорий граждан. В новом году его средняя величина на душу населения составит почти 14,5 тыс. рублей. Для пенсионеров — около 12,5 тыс., а для детей — порядка 14 тыс. Кроме того, президент утвердил дополнительные ежемесячные пособия семьям с детьми до трех лет из средств материнского капитала и также до конца 2025 года продлил заморозку накопительной пенсии.

Читайте также: в России МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют с 1 января выше инфляции.