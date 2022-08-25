В России увеличили штрафы за выброс мусора из окон автомобилей
Общество
25.08.2022 10:45
Суммы наказаний разнятся в зависимости от типа транспортного средства и его собственника. При повторном нарушении запрета штраф возрастает в два раза.
Физические лица заплатят за причиненный природе экологический вред от 10 до 15 тыс. рублей. Должностные лица ответят за неаккуратность водителей большим штрафом — от 20 до 30 тыс. рублей. А юридическим придется выложить за машину, разбрасывающую мусор, уже до 50 тыс. рублей. Если нарушитель управляет грузовиком, то квитанции будут выписаны на гораздо более серьезные суммы.
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