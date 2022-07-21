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В станице Елизаветинской поймали с поличным двух мужчин, бросивших мусор в неположенном месте

Происшествия
21.07.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-elizavetinskoj-pojmali-s-polichnym-dvuh-muzhchin-brosivshih-musor-v-nepolozhennom-meste
В станице Елизаветинской поймали с поличным двух мужчин, бросивших мусор в неположенном месте

Любители сэкономить пригнали «Газель» к бакам у дачного комплекса «Экспресс» и просто вывалили весь хлам из фургона на землю.

Пойманные с поличным нарушители попытались прикрыть номер машины газетой, но это им не удалось. За содеянное придется ответить.

Похожий случай произошел в Сочи. Там пытались выбросить строительный хлам у баков на улице Ручей Видный Хостинского района. Номера автомобиля попали в кадр, так что мужчинам может грозить штраф 10–15 тыс. рублей за мусор, выгруженный в неположенном месте.

Читайте также: в Сочи произошла массовая драка из-за выброшенного строительного хлама.

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