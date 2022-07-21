В станице Елизаветинской поймали с поличным двух мужчин, бросивших мусор в неположенном месте
Происшествия
21.07.2022 14:28
Любители сэкономить пригнали «Газель» к бакам у дачного комплекса «Экспресс» и просто вывалили весь хлам из фургона на землю.
Пойманные с поличным нарушители попытались прикрыть номер машины газетой, но это им не удалось. За содеянное придется ответить.
Похожий случай произошел в Сочи. Там пытались выбросить строительный хлам у баков на улице Ручей Видный Хостинского района. Номера автомобиля попали в кадр, так что мужчинам может грозить штраф 10–15 тыс. рублей за мусор, выгруженный в неположенном месте.
Читайте также: в Сочи произошла массовая драка из-за выброшенного строительного хлама.
Популярные новости
- H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
- Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
- На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ