В станице Елизаветинской поймали с поличным двух мужчин, бросивших мусор в неположенном месте

В станице Елизаветинской поймали с поличным двух мужчин, бросивших мусор в неположенном месте

Любители сэкономить пригнали «Газель» к бакам у дачного комплекса «Экспресс» и просто вывалили весь хлам из фургона на землю.

Пойманные с поличным нарушители попытались прикрыть номер машины газетой, но это им не удалось. За содеянное придется ответить.

Похожий случай произошел в Сочи. Там пытались выбросить строительный хлам у баков на улице Ручей Видный Хостинского района. Номера автомобиля попали в кадр, так что мужчинам может грозить штраф 10–15 тыс. рублей за мусор, выгруженный в неположенном месте.

Читайте также: в Сочи произошла массовая драка из-за выброшенного строительного хлама.