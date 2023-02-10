В России увеличат объем заготовки плазмы крови для производства лекарств
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года. На реализацию программы в ближайшие три года направят почти 8 млрд рублей.
В рамках концепции предлагается модернизировать федеральные и региональные учреждения, занимающиеся сбором и хранением крови. Также планируется снизить стоимость заготовки плазмы за счет увеличения объемов и развивать взаимодействие с донорами.
Реализация программы позволит обеспечить российские фармкомпании необходимым объемом плазмы крови для изготовления лекарств.
Реализация концепции рассчитана на три этапа. В рамках первого, в период с 2023 по 2024 год, планируют модернизировать плазмоцентры и учреждения службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Далее, с 2025 по 2027 год, запланировали переоснащение региональных учреждений службы крови и увеличить объемы заготовки плазмы до 1,2 млн л в год. В ходе третьего этапа с 2028 по 2030 год объемы заготовки плазмы увеличатся до 1,8 млн л в год.
Это обеспечит постоянный запас сырья для изготовления лекарств для россиян, а также позволит открыть экспорт отечественных препаратов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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