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В России увеличат объем заготовки плазмы крови для производства лекарств

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-uvelichat-obem-zagotovki-plazmy-krovi-dlya-proizvodstva-lekarstv
В России увеличат объем заготовки плазмы крови для производства лекарств
Фото Анны-Алины Майгуровой, «Кубань 24»

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарств на период до 2030 года. На реализацию программы в ближайшие три года направят почти 8 млрд рублей.

В рамках концепции предлагается модернизировать федеральные и региональные учреждения, занимающиеся сбором и хранением крови. Также планируется снизить стоимость заготовки плазмы за счет увеличения объемов и развивать взаимодействие с донорами.

Реализация программы позволит обеспечить российские фармкомпании необходимым объемом плазмы крови для изготовления лекарств.

Реализация концепции рассчитана на три этапа. В рамках первого, в период с 2023 по 2024 год, планируют модернизировать плазмоцентры и учреждения службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Далее, с 2025 по 2027 год, запланировали переоснащение региональных учреждений службы крови и увеличить объемы заготовки плазмы до 1,2 млн л в год. В ходе третьего этапа с 2028 по 2030 год объемы заготовки плазмы увеличатся до 1,8 млн л в год.

Это обеспечит постоянный запас сырья для изготовления лекарств для россиян, а также позволит открыть экспорт отечественных препаратов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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