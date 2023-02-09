Минздрав РФ: ситуация с поставками лекарств в стране стабильная
Общество
09.02.2023 12:48
Об этом 9 февраля заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках практически отсутствуют препараты «Бисептол» и «Панадол», а также «Гексорал» и «Хилак форте».
Алексей Кузнецов отметил, что ситуация с производством и поставками лекарств стабильная. При этом он уточнил, что врач при назначении препаратов опирается не на торговое наименование, а на международное непатентованное. Отсутствие некоторых лекарств в аптеках — временное, добавил помощник министра.
Кроме того, у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом. Они не уступают по своей эффективности, передает слова Кузнецова РИА «Новости».
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