Минздрав РФ: ситуация с поставками лекарств в стране стабильная

Об этом 9 февраля заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках практически отсутствуют препараты «Бисептол» и «Панадол», а также «Гексорал» и «Хилак форте».

Алексей Кузнецов отметил, что ситуация с производством и поставками лекарств стабильная. При этом он уточнил, что врач при назначении препаратов опирается не на торговое наименование, а на международное непатентованное. Отсутствие некоторых лекарств в аптеках — временное, добавил помощник министра.

Кроме того, у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом. Они не уступают по своей эффективности, передает слова Кузнецова РИА «Новости».

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