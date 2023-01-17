В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Согласно законопроекту, штрафы за продажу препаратов без рецепта могут составить до 200 тыс. рублей.

Об этом сообщила один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

«Предлагается установить административную ответственность за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, выразившееся в безрецептурном отпуске указанных лекарственных препаратов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — сказала Рукавишникова.

Для фармацевтов штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Для предпринимателей без юрлица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридическим лицам за продажу лекарств без рецепта придется заплатить от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сенатор подчеркнула, что законопроект не предусматривает наказание в виде приостановки деятельности аптеки. Однако допускает возможность дисквалификации фармацевтических работников и должностных лиц, допустивших правонарушение.

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