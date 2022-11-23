В России увеличат число бюджетных мест в медицинских университетах
Общество
23.11.2022 14:49
В следующем учебном году еще большее количество абитуриентов смогут поступить на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело».
Государство профинансирует обучение будущих врачей прежде всего в тех регионах, где есть дефицит кадров, уточнили в Минздраве.
В Краснодарском крае работают два профильных вуза — Кубанский государственный медицинский университет и Кубанский медицинский институт.
По данным Минздрава, за последние четыре года количество бюджетных мест по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в российских медицинских вузах увеличилось на 20%.
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