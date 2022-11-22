Строительство корпуса начальных классов в станице Динской завершат до конца года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Корпус начальной школы в станице Динской рассчитан на 400 мест. Его возводят по нацпроекту «Образование».

Трехэтажное здание площадью порядка 7 тыс. кв. м строится на территории школы № 3. Готовность объекта составляет 82%. Рабочие завершают внутреннюю отделку, электромонтаж, обустройство вентиляции и монтаж индивидуального теплового пункта.

В новом корпусе будут кабинеты, медпункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, также там разместят столовую, спортзал с раздевалками и душевыми, актовый зал и библиотеку. Рядом с начальным блоком планируют построить площадку для торжественных мероприятий и зону отдыха. Кроме того, в планах строительство площадки для детей младшего возраста. Завершить строительство планируют до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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