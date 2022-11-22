Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Строительство корпуса начальных классов в станице Динской завершат до конца года

Общество
22.11.2022 16:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/stroitelstvo-korpusa-nachalnyh-klassov-v-stanitse-dinskoj-zavershat-do-kontsa-goda
Строительство корпуса начальных классов в станице Динской завершат до конца года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Корпус начальной школы в станице Динской рассчитан на 400 мест. Его возводят по нацпроекту «Образование».

Трехэтажное здание площадью порядка 7 тыс. кв. м строится на территории школы № 3. Готовность объекта составляет 82%. Рабочие завершают внутреннюю отделку, электромонтаж, обустройство вентиляции и монтаж индивидуального теплового пункта.

В новом корпусе будут кабинеты, медпункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, также там разместят столовую, спортзал с раздевалками и душевыми, актовый зал и библиотеку. Рядом с начальным блоком планируют построить площадку для торжественных мероприятий и зону отдыха. Кроме того, в планах строительство площадки для детей младшего возраста. Завершить строительство планируют до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: строительство школы в поселке Плодородном под Краснодаром завершат летом 2023 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
  4. Музыкальный фестиваль «Во имя жизни» в Сочи. Фоторепортаж
  5. Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
  6. Отравитель 28 человек из Таганрога пытается обжаловать приговор суда в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях