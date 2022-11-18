Строительство школы в поселке Плодородном под Краснодаром завершат летом 2023 года

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школу на 1 тыс. 550 мест на улице Планетной в поселке Плодородном возводят по нацпроекту «Образование».

В настоящее время готовность объекта составляет 40%, завершить строительство планируют летом 2023 года.

Новая школа расположится на участке площадью больше 3 га. В ней разместят учебные кабинеты, три спортзала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест и библиотеку. На территории учебного заведения построят спортивный кластер. Там школьники смогут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, гимнастикой и легкой атлетикой. Также по периметру предусмотрели места для подвижных игр, отдыха и для проведения торжественных мероприятий.

В настоящее время рабочие выполняют кирпичную кладку, устанавливают оконные блоки, прокладывают инженерные сети.

«Параллельно со школой в поселке Плодородном строят детский сад на 300 мест, который сдадут в эксплуатацию в 2024 году, и проектируют школу на 1 тыс. 550 мест. Хочу отметить, что в этом районе социальные объекты появляются по мере развития самого района», — сказал и. о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

Сегодня в Краснодаре строят 18 школ более чем на 22 тысячи мест. На проектировании — порядка 26 учебных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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