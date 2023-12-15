В России утвердили порядок уничтожения и подавления всех видов беспилотников

Соответствующий приказ МВД России опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, уполномоченным лицам разрешено подавлять беспилотные аппараты, блокировать сигналы дистанционного управления ими, повреждать или полностью уничтожать такие устройства. Решение по уничтожению или подавлению БПЛА может быть принято руководством полиции, о чем немедленно передают сотрудникам на местах. Все данные регистрируются в книге учета заявлений.

«Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел», — говорится в приказе.

Российские силовики — сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО и других структур — с середины этого года имеют право пресекать движение беспилотников в зоне своей ответственности в воздухе, на земле и в воде, сообщает телеканал «360».

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