В России утвердили новые правила выдачи сертификата на материнский капитал
Общество
06.09.2022 16:05
Теперь его можно получить в электронном формате без заявления матери или отца. После получения данных о рождении или усыновлении ребенка Пенсионный фонд РФ готовит документ на основании СНИЛС родителя.
Электронный сертификат приходит в течение 15 дней в личный кабинет на сайте «Госуслуги». По-прежнему можно лично подать заявление на выплату через территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр.
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