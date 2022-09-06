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В России утвердили новые правила выдачи сертификата на материнский капитал

Общество
06.09.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-utverdili-novye-pravila-vydachi-sertifikata-na-materinskij-kapital
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Теперь его можно получить в электронном формате без заявления матери или отца. После получения данных о рождении или усыновлении ребенка Пенсионный фонд РФ готовит документ на основании СНИЛС родителя.

Электронный сертификат приходит в течение 15 дней в личный кабинет на сайте «Госуслуги». По-прежнему можно лично подать заявление на выплату через территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр.

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