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В России уроки ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защита Родины» с сентября 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-uroki-obzh-zamenyat-na-osnovy-bezopasnosti-i-zashhita-rodiny-s-sentyabrya-2024-goda
В России уроки ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защита Родины» с сентября 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» начнут преподавать в российских школах с 1 сентября 2024 года. Отдельно для девочек разработали учебную программу по основам медицинской подготовки.

По словам замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анны Тимофеевой, уже приступили к формированию рабочей группы, которая займется разработкой учебной программы для нового предмета «Основы безопасности и защита Родины». К этой работе присоединятся представители МЧС и Минобороны.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», — отметила Тимофеева.

Кроме того, для девочек разработана программа по основам медподготовки. Планируется, что они обучатся не только оказанию первой медицинской помощи, но и смогут выступать в качестве санинструкторов.

По словам Тимофеевой, также сейчас отмечается дефицит преподавателей ОБЖ и технологии. Эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уроки ОБЖ предложили переименовать в «Основы безопасности и защита Родины».

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