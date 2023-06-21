Уроки ОБЖ предложили переименовать в «Основы безопасности и защита Родины»

Такую возможность обсуждают в Министерстве просвещения РФ.

Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, содержание уроков надо развивать.

«У нас есть предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Он включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире… Мы обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — сказал Кравцов.

Также он добавил, что начальная военная подготовка всегда была частью школьной программы, а современная программа уроков шире. Она включает вопросы оказания помощи, а также природные и техногенные катастрофы, которые могут произойти, сообщает РИА «Новости».

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