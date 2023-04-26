Почти вдвое увеличили количество часов по литературе в российских школах

Об этом 26 апреля заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе.

По его словам, количество часов по предметной области «Русский язык и литература» увеличили в соответствии с обновленными образовательными программами.

«В 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам — уже 35. В 1959 году на русский язык, включая литературное чтение, отводилось 54 часа, а в 2022 году — уже 61 час, то есть на 7 часов больше», — отметил глава министерства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

По обновленным ФГОС в рабочие программы по литературе включили романы «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова, «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева. Кроме того, в школьной программе появятся повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, избранные главы из романа «Как закалялась сталь» Николая Островского и стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

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