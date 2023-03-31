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Уроки управления беспилотниками могут появиться в расписании российских школ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossijskih-shkolah-mogut-poyavitsya-uroki-po-bespilotnoj-aviatsii
Уроки управления беспилотниками могут появиться в расписании российских школ
Видео канала «Кубань 24»

С таким предложением выступили представители рынка коммерческих беспилотных аппаратов. Они направили письмо с этой инициативой в Министерство транспорта РФ.

По мнению представителей бизнеса, в школьную программу необходимо включить практические занятия и теоретические дисциплины по беспилотной авиации. Информацию об управлении дронами школьникам предлагают преподавать в рамках предмета «Технология». Однако его для этого потребуется дополнить специальными модулями, которые помогут ученикам получить базовые знания об авиации.

Авторы инициативы уверены, что включение в школьную программу занятий по беспилотникам поможет стране обеспечить кадровый резерв в сфере авиации, пишет газета «Ведомости».

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