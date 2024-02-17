В России упростили правила для переселения репатриантов

Теперь живущие за рубежом соотечественники станет проще вернуться в РФ в рамках специальной государственной программы добровольного переселения.

Тем, кто родился или постоянно жил на территории РСФСР или имеет таких родственников, а также тем, кто ранее отказался от гражданства России теперь не придется подтверждать владение русским языком на определенном уровне. Изменения правил репатриации также затронут тех, кто ранее имел гражданство СССР или родственников, живущих на территории СССР или Российской империи.

Такое постановление подготовили для реализации указа президента РФ о создании института репатриации с 1 января 2024 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

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