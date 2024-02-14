С 1 апреля в России изменят правила ввоза машин из Армении, Беларуси и Киргизии

По решению Правительства РФ размер платежа за ввоз в страну автомобилей из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия) изменят уже весной.

Теперь сборы и налоги, которые ранее не доплачивали из-за заниженной таможенной стоимости автомобилей из ЕАЭС, добавят в состав утилизационного сбора. Эта выплата обязательна как для юридических, так и для физических лиц.

В Правительстве уверены, что такое нововведение позволит избежать ситуаций, когда владельцы нерастаможенных автомобилей из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана получают необоснованные преимущества в сравнении с теми, кто платит все необходимые сборы и налоги в России.

Рассчитывать сумму утилизационного сбора для автомобилей из ЕАЭС будут сотрудники Федеральной таможенной службы по специальной формуле. При этом электромобили из ЕАЭС будут растаможивать в РФ в обязательном порядке.

Новые правила ввоза автомобилей из Евразийского экономического союза вступят в силу уже с 1 апреля, сообщает пресс-служба Правительства России.

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