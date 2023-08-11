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В России упростили получение страховых выплат для родственников военных, погибших на СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-uprostili-poluchenie-strahovyh-vyplat-dlya-rodstvennikov-voennyh-pogibshih-na-svo
В России упростили получение страховых выплат для родственников военных, погибших на СВО
Фото пресс-службы Южного военного округа

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь для получения страховых выплат родственникам военных, погибших в ходе специальной военной операции, будет достаточно предоставить только справку о смерти установленной формы. Документ можно получить в воинской части. Дожидаться выдачи официального свидетельства о смерти от медиков для получение страховки больше не нужно.

Согласно постановлению, жители России смогут получить страховую компенсацию за гибель родственника на СВО в течение 30 дней на основании поданных документов. Ранее таких сроков установлено не было. На решение о выплате страховки уходило значительное время.

Новые правила затрагивают не только военных, но сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга, сообщает ТАСС.

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