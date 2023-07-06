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Россия вернула из украинского плена 45 военных

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-45-voennyh
Россия вернула из украинского плена 45 военных
Видео t.me/rt_russian

Об этом стало известно днем 6 июля. Всем вернувшимся из украинского плена окажут психологическую и медицинскую помощь.

«Своих не бросаем: на Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вернувшихся из плена военных в ближайшее время доставят в ведомственные медучреждения для реабилитации и лечения, сообщает RT.

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