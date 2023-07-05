Медведев назвал условия для скорейшего завершения СВО

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 5 июля прокомментировал ход проведения специальной военной операции на Украине.

«Если бы НАТО, прежде всего США и их «вассалы», прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», — сказал Медведев.

Любая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро — либо, если стороны подпишут мирный договор, либо, если использовать ядерное оружие, как это сделали военные США в конце Второй мировой войны в японских городах Хиросима и Нагасаки.

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