В России управляющие компании начнут публиковать детальные отчеты с 2026 года

С 1 января управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны ежегодно публиковать детальные отчеты о расходах на содержание домов по единому шаблону, который появится на портале «ГИС ЖКХ».

Новые требования коснутся всех управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и других кооперативов. Организации должны будут раскрывать информацию о всех тратах — от содержания и ремонта до жалоб и задолженностей жильцов.

Соответствующий приказ Минстроя РФ по данному нововведению будет действовать до 2031 года. Инициатива направлена на предоставление жильцам полного контроля и понимания того, как расходуются их средства.

Изучить годовой отчет за предыдущие периоды можно уже сейчас в приложении «Госуслуги Дом», в разделе «Куда были потрачены деньги».

