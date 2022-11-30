В России ученые разработали новую систему лечения рака

Новый комплекс для борьбы со злокачественными опухолями методом гипертермии разработали ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Во всем мире для лечения рака активно используют методы лечебной гипертермии — воздействии температурой от 43 до 45 °С. Это частично повреждает клетки опухоли, эффективность терапии повышается. Сейчас гипертермия и термоабляция (нагрев до 60 °С и более) не используются в клинической практике широко, так как пока нет специального оборудования для контроля процедуры.

В связи с этим команда лаборатории биомедицинских технологий разработала комплекс для гипертермии, полностью безопасный для пациента. По словам ученых, он повысит качество терапии и позволит специалистам следить за реакцией организма и ходом процедуры.

«Наша методика отличается тем, что через тело пациента не проходят электромагнитные и электрические поля, ультразвуковые волны и радиоактивные лучи. Постоянный электрический ток циркулирует в нагревателе, а в ткани организма поступает только тепло», — рассказал доцент кафедры промышленной электроники ТУСУР Денис Пахмурин.

С помощью нового комплекса уже провели процедуры 30 пациентам со злокачественными опухолями костей, и у всех отсутствуют рецидивы, сообщает РИА «Новости».

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