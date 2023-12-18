В России сумму переводов без открытия счета ограничат до 100 тыс. рублей

Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия. По мнению экспертов, ограничения на денежные переводы помогут сократить отток капитала из России.

По новым правилам, граждане РФ без открытия банковского счета смогут перевести не более 100 тыс. рублей. Это распространится на клиентов, прошедших идентификацию личности в упрощенном формате.

Одобренный правительственной комиссией законопроект об ограничении переводов согласовали с Центробанком, Роскомнадзором, Минфином, МВД и Минцифры, сообщает РБК.

Читайте также: ограничения на перевод денег из России за рубеж продлили до апреля 2024 года. Лимит на перечисления средств через системы переводов сохранится на уровне 10 тыс. долларов США в месяц. Граждане России и дружественных стран смогут переводить в иностранные банки на любые счета суммы не более 1 млн долларов США в течение месяца.