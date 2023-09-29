Ограничения на перевод денег из России за рубеж продлили до апреля

О своем решении Центробанк РФ сообщил 29 сентября. Действующие ограничения на переводы денег за рубеж продлили еще на 6 месяцев — с 1 октября до 31 марта.

Лимит на перечисления средств через системы переводов сохранится на уровне 10 тыс. долларов США в месяц. Граждане России и дружественных стран смогут переводить в иностранные банки на любые счета суммы не более 1 млн долларов США в течение месяца .

Работающие в РФ иностранцы смогут переводить за рубеж суммы, не превышающие размер их месячной зарплаты. Банк России также сохранил запрет на перевод средств в иностранные банки для иностранцев, не работающих в России. Это ограничение не затрагивает зарубежные компании, находящиеся под контролем отечественных структур, сообщает RT.

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