Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России стаж для страховой пенсии мобилизованных будут засчитывать в двойном размере

Общество
23.11.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-stazh-dlya-strahovoj-pensii-mobilizovannyh-budut-zaschityvat-v-dvojnom-razmere
В России стаж для страховой пенсии мобилизованных будут засчитывать в двойном размере
Фото Romi_Lado, pixabay.com

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Документ опубликован на сайте кабмина 22 ноября. В нем говорится о том, что период участия граждан в специальной военной операции (СВО) будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

«Решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет учитываться в их страховом стаже как день за два», — говорится в документе.

Кроме того, такой же расчет будут применять при назначении досрочной пенсии тем, кто до участия в спецоперации трудился на Крайнем Севере или на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

Читайте также: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях