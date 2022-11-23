В России стаж для страховой пенсии мобилизованных будут засчитывать в двойном размере
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Документ опубликован на сайте кабмина 22 ноября. В нем говорится о том, что период участия граждан в специальной военной операции (СВО) будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.
«Решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет учитываться в их страховом стаже как день за два», — говорится в документе.
Кроме того, такой же расчет будут применять при назначении досрочной пенсии тем, кто до участия в спецоперации трудился на Крайнем Севере или на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.
Читайте также: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
- В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи