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В России стартовали клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

Общество
14.09.2022 17:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-startovali-klinicheskie-ispytaniya-nazalnoj-vaktsiny-ot-grippa-i-covid-19
В России стартовали клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Разработку универсальной вакцины ведут ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России.

По словам ученых, вакцина будет вырабатывать иммунитет одновременно к коронавирусной инфекции и к гриппу.

«Сейчас мы обосновываем, прежде всего, ее эффективность от ковида, следующее исследование — эффективность против гриппозных инфекций. Вакцина для интраназального применения, и надеемся, что в следующем году она будет уже доступна для всех», — отметил директор института Дмитрий Лиознов.

Ученые рассчитывают, что препарат успешно пройдет все испытания и станет доступен в 2023 году, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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