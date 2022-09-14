В России стартовали клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Разработку универсальной вакцины ведут ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России.

По словам ученых, вакцина будет вырабатывать иммунитет одновременно к коронавирусной инфекции и к гриппу.

«Сейчас мы обосновываем, прежде всего, ее эффективность от ковида, следующее исследование — эффективность против гриппозных инфекций. Вакцина для интраназального применения, и надеемся, что в следующем году она будет уже доступна для всех», — отметил директор института Дмитрий Лиознов.

Ученые рассчитывают, что препарат успешно пройдет все испытания и станет доступен в 2023 году, сообщает пресс-служба Минздрава России.

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