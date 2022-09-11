В России разработали вакцину от ротавируса

Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Препарат разработал ростовский институт микробиологии и паразитологи. Клинические испытания почти завершили.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если есть необходимость, мы прививаем. От ротовируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск. Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат», — уточнила она.

Вакцинация от ротавируса входит в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. пишут «Известия».

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