В России разработали вакцину от ротавируса
Общество
11.09.2022 12:23
Препарат разработал ростовский институт микробиологии и паразитологи. Клинические испытания почти завершили.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если есть необходимость, мы прививаем. От ротовируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск. Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат», — уточнила она.
Вакцинация от ротавируса входит в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. пишут «Известия».
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