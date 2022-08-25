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В России стартовал осенний этап продажи туров с кешбэком

Общество
25.08.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-startoval-osennij-etap-prodazhi-turov-s-keshbekom
Фото пресс-службы администрации Сочи

Продажи продлятся до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку в любой регион можно будет с 1 октября до 25 декабря. В круиз — с 1 сентября до окончания навигации.

Условия программы — оплата тура или проживания гостиницы картой «Мир». На нее вернется 20% от стоимости, максимально — 20 тыс. рублей.

Для Дальнего Востока будет действовать повышенный кешбэк на отели и санатории, участвующие в программе. Тогда максимальная сумма кешбэка составит не 20 тыс., а 40 тыс. рублей.

«Туры с кешбэком разбирают очень быстро. Так что, если вы планируете воспользоваться программой — советуем не откладывать бронирование», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.

Подробно ознакомиться с условиями программы туристического кешбэка можно на портале Мирпутешествий.рф.

Читайте также: курорты Краснодарского края предлагают самые доступные туры с кешбеком на юге России.

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