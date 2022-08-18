Курорты Краснодарского края предлагают самые доступные туры с кешбеком на юге России

Видео канала «Кубань 24»

Цены на 12-дневные путешествия сравнил интернет-портал для туристов. Кубанский рейтинг открывает Краснодар со средней ценой тура в 58 тыс. рублей.

Ожидаемо самый дорогой отдых в Сочи — 83 тыс. рублей. Дешевле, чем в города Кубани, в Южном федеральном округе можно съездить только в Воронеж. Для сравнения, там 12 дней отдыха обходятся в 45 тыс. рублей. В Крыму бюджетным осенним направлением остается Керчь — 58,4 тыс. рублей. А цена на туры в здравницах Кавказских Минеральных Вод начинается от 74 тыс. рублей.

Продажа туров с кешбэком стартует 25 августа. Льготные условия касаются определенных дат — отдых должен состояться с 1 октября по 25 декабря. Минимальная продолжительность — трое суток. За такие путевки на карту «Мир» вернут 20% от стоимости тура, максимально — 20 тыс. рублей.

Для Дальнего Востока будет действовать повышенный кешбэк при бронировании напрямую в гостинице, если она участвует в программе. Тогда туристы максимально могут вернуть не 20 тыс., а 40 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России продажи туров по осеннему «туристическому кешбэку» начнутся 25 августа.