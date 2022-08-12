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В России продажи туров по осеннему «туристическому кешбэку» начнутся 25 августа

Общество
12.08.2022 14:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-prodazhi-turov-po-osennemu-turisticheskomu-keshbeku-nachnutsya-25-avgusta
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 12 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Продажи продлятся с 25 августа по 10 сентября включительно. Отправиться в поездку в любой регион можно будет с 1 октября до 25 декабря. В круиз — с 1 сентября до окончания навигации.

Условия программы — возврат 20% от стоимости, максимально — 20 тыс. рублей.

В осеннем этапе добавили несколько нововведений. Для Дальнего Востока будет действовать повышенный кешбэк при бронировании напрямую в гостинице, если она участвует в программе. Тогда туристы максимально могут вернуть не 20 тыс., а 40 тыс. рублей. Также теперь в программе участвуют поездки от трех ночей.

«Ознакомиться со всеми предложениями в рамках программы, а также со списком участников программы можно будет в день старта на портале Мирпутешествий.рф«, —  сообщила Догузова в Telegram.

По ее словам, внутренний туристический поток приближается к доковидным показателям. Число внутренних туристов достигло 34 млн человек.

За два года по программе детского кешбэка в лагеря продано около 1,2 млн путевок, из них 845 тыс. путевок — в 2022 году. Занятость в туристической сфере к допандемийному уровню удалось восстановить на 95%.

Читайте также: по программе «детского кешбэка» в Краснодарском крае купили почти 7 тыс. путевок.

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