В России стартовал ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности

Мероприятие продлится до 21 ноября. Его организовали Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности и проверить свою осведомленность в финансовых вопросах, может каждый желающий — даже школьники младших классов.

В онлайн-зачете есть два уровня сложности. Базовый — для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый — для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. Можно также собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, семейного — не более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз — количество попыток не ограничено. Участники, успешно прошедшие зачет, получат именной сертификат.

Зарегистрироваться для прохождения онлайн-зачета и узнать подробности можно на сайте.

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