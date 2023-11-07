Предприятия Кубани вышли в финал конкурса «Лучшие практики наставничества»

Финал всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» пройдет 7 декабря в Москве в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Всего на конкурс поступило 785 заявок — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Их прислали компании из 68 регионов страны. В финальный этап прошли 136 предприятий.

«Задача конкурса — найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам», — отметил замминистра экономического развития края Мурат Керефов.

От Краснодарского края в финал прошли победители регионального этапа: наставник тепличного комплекса «Зеленая линия» Оксана Смирнова из Динского района, Александр Платонов и Ксения Новикова из «Краснодар Водоканал», Ирина Копылова из Краснодарского архитектурно-строительного техникума.

Среди участников нацпроекта в трех номинациях — «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Цифровые инновации на предприятии» и «Профессиональное развитие молодежи» — определят девять победителей. Кроме того, наградят и компании, не участвующие в нацпроекте. Для них подготовили две спецноминации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Также в программу всероссийского конкурса вошли пленарное заседание «Эра изменений: как повысить эффективность в компании через наставничество и бережливое производство», а также семинары, мастер-классы и лекции. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

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