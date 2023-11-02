Бережливому производству обучили свыше 3,6 тыс. работников предприятий Кубани

Занятия проходят в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Главные факторы конкурентоспособности и развития экономики — производительность труда и технологическая эффективность, отметил и. о. министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

«Инвестиции в обучение бережливым технологиям создают фундамент для формирования культуры непрерывных улучшений на предприятии и являются устойчивой основой для вовлечения и мотивации коллектива», — добавил Красавин.

Образовательную программу «Лидеры производительности» прошли свыше 500 топ-менеджеров. Кубань — лидер в стране по этому показателю.

Для повышения компетенции работников запустили первую «Точку кипения Hi-Tech» на базе «Сервис-Юг-ККМ». Помимо этого, точки рационализаторства запустили «Краснодар Водоканал», «Кубанский комбинат хлебопродуктов» АПСК «Гулькевичский», а также «Кондитер Кубани».

Сейчас в Краснодарском крае действуют девять «Корпоративных центров опережающей подготовки». Их открыли в компаниях «Консервное предприятие Русское поле — Албаши», «АС-ЭНЕРГО», НПК «ПАНХ», «Губский кирпичный завод», «Здоровье», «Родина», «Главстрой-Усть-Лабинск» и «Промагротехнологии», а также в «Сочи-Девелопмент», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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