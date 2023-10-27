Кондратьев: более 280 предприятий Кубани участвуют в «бережливом» нацпроекте

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 октября рассказал об участии кубанских предприятий в нацпроекте «Производительность труда».

По словам главы региона, в крае участниками нацпроекта стали более 280 средних и крупных производителей.

«Благодаря внедрению бережливых технологий на некоторых предприятиях удалось сократить время производства на 69%, а выработку увеличить на 350%. За неполные 5 лет экономический эффект от реализации нацпроекта составил 48 млрд рублей», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в следующем году на Кубани планируют увеличить число участников нацпроекта проекта.

Также глава региона отметил, что предприятия бесплатно получают знания, которые затем внедряют на производствах, корректируя стратегию развития и получая ощутимый финансовый результат.

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