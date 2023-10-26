На 15% увеличило выработку сельхозпредприятие на Кубани благодаря нацпроекту

Благодаря бережливым технологиям на предприятии Калининского района оптимизировали процесс подготовки техники к полевым работам. Бережливые технологии внедряли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Рабочая группа с помощью экспертов Регионального центра компетенций создала регламент расположения автомобильной техники на поле и заправки сельхозмашин, учитывающий текущий остаток топлива. В результате чего уменьшилось время ожидания выгрузки зерна и простоя техники.

Благодаря применению бережливых технологий на производстве за полгода сократилось время протекания процесса на 40%, на 15% повысилась выработка, а также на 19% снизились запасы.

Бережливое производство позволяет улучшать организацию труда, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он добавил, что такие меры также дают возможность использовать инновационные методы в различных сферах экономики.

«Предприятия, принимающие участие в нацпроекте, могут получить поддержку и финансовую помощь для внедрения новых технологий и модернизации производства», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

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