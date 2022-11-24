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В России станет проще оплатить обучение материнским капиталом

Общество
24.11.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-stanet-proshhe-oplatit-obuchenie-materinskim-kapitalom
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В Госдуме приняли поправки, позволяющие родителям не предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг при желании использовать маткапитал на оплату обучения ребенка.

Оплатить занятия можно будет в онлайн-режиме, но только в том случае, если между Пенсионным фондом России и учебным заведением есть соглашение об информационном взаимодействии, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала 2022 года 9 тыс. многодетных семей получили региональный материнский капитал.

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