В России станет проще оплатить обучение материнским капиталом
Общество
24.11.2022 09:04
В Госдуме приняли поправки, позволяющие родителям не предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг при желании использовать маткапитал на оплату обучения ребенка.
Оплатить занятия можно будет в онлайн-режиме, но только в том случае, если между Пенсионным фондом России и учебным заведением есть соглашение об информационном взаимодействии, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.
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