На Кубани с начала года 9 тыс. многодетных семей получили краевой материнский капитал
Об этом 22 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Замглавы Кубани напомнила, что сумма регионального материнского капитала составляет 139 тыс. 493 рубля.
«За текущий год около 9 тыс. многодетных кубанских семей получили возможность воспользоваться региональным материнским (семейным) капиталом», — написала Минькова в Telegram.
Эту меру поддержки предоставляют семьям, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Семья может направить выплату на улучшение жилищных условий или газификацию жилого дома на территории Краснодарского края, а также на образование детей.
Для получения маткапитала необходимо после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
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