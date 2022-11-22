На Кубани с начала года 9 тыс. многодетных семей получили краевой материнский капитал

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Об этом 22 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани напомнила, что сумма регионального материнского капитала составляет 139 тыс. 493 рубля.

«За текущий год около 9 тыс. многодетных кубанских семей получили возможность воспользоваться региональным материнским (семейным) капиталом», — написала Минькова в Telegram.

Эту меру поддержки предоставляют семьям, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Семья может направить выплату на улучшение жилищных условий или газификацию жилого дома на территории Краснодарского края, а также на образование детей.

Для получения маткапитала необходимо после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

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