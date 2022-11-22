Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани с начала года 9 тыс. многодетных семей получили краевой материнский капитал

Общество
22.11.2022 15:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-s-nachala-goda-9-tys-mnogodetnyh-semej-poluchili-kraevoj-semejnyj-kapital
На Кубани с начала года 9 тыс. многодетных семей получили краевой материнский капитал
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 22 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани напомнила, что сумма регионального материнского капитала составляет 139 тыс. 493 рубля.

«За текущий год около 9 тыс. многодетных кубанских семей получили возможность воспользоваться региональным материнским (семейным) капиталом», — написала Минькова в Telegram.

Эту меру поддержки предоставляют семьям, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Семья может направить выплату на улучшение жилищных условий или газификацию жилого дома на территории Краснодарского края, а также на образование детей.

Для получения маткапитала необходимо после рождения или усыновления третьего или последующего ребенка обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Читайте также: Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
  4. Музыкальный фестиваль «Во имя жизни» в Сочи. Фоторепортаж
  5. Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
  6. Отравитель 28 человек из Таганрога пытается обжаловать приговор суда в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях