В России средняя стоимость красной икры в декабре снизилась на 7%

В первые 10 дней декабря цена на красную икру снизилась до 913 рублей за 100 г. Об этом говорят данные компании ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средняя стоимость красной икры в период с 1 по 10 декабря уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает ТАСС.

В этом периоде снизилась и и цена на мандарины — на 15%. В среднем они стоят 184 рубля за кг.

Базовый праздничный набор продуктов для двоих, включающий 1 кг мандаринов, бутылку шампанского, 200 г красной икры и коробку конфет, в среднем стоит 3,3 тыс. рублей.

Читайте также: в России стоимость бутерброда с красной икрой за год выросла на 13%. Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене с 969 до 1090 рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.