В России средний темп вакцинации населения от коронавируса за неделю вырос почти на 30%
Общество
23.08.2022 17:36
Об этом 23 августа сообщили в Росздравнадзоре.
«За последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% — с 87 тыс. 769 до 111 тыс. 450 человек в неделю», — сообщили в ведомстве.
Также в Росздравнадзоре поручили принять меры по увеличению охвата вакцинацией от COVID-19. По этой теме провели совещания с руководителями органов государственной власти в сфере охраны здоровья всех 85 регионов РФ. По результатам совещаний каждому региону поручили провести ряд мероприятий, способствующих профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.
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