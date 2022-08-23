В России средний темп вакцинации населения от коронавируса за неделю вырос почти на 30%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 23 августа сообщили в Росздравнадзоре.

«За последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% — с 87 тыс. 769 до 111 тыс. 450 человек в неделю», — сообщили в ведомстве.

Также в Росздравнадзоре поручили принять меры по увеличению охвата вакцинацией от COVID-19. По этой теме провели совещания с руководителями органов государственной власти в сфере охраны здоровья всех 85 регионов РФ. По результатам совещаний каждому региону поручили провести ряд мероприятий, способствующих профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: в Краснодарском крае работают 240 пунктов вакцинации от COVID-19.