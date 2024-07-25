В России создали новый аналог датского препарата «Оземпик» для лечения диабета

Российская компания «ПСК Фарма» создала уже третий в стране и нъекционный п репарат для пациентов с сахарным диабетом. Он является аналогом лекарства датского производства «Оземпик».

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств, препарат назвали «Инсудайв», и Минздрав уже зарегистрировал его.

Лекарство будет выпускаться в виде раствора для подкожного введения.

В 2022 году компания-производитель «Оземпика» сообщила о прекращении его поставок в Россию, в 2023-м — препарата уже не было в аптеках страны.

В июне того же года компания «Герофарм» получила разрешение на клинические исследования отечественного аналога лекарства для диабетиков, и уже в декабре правительство РФ разрешило отечественным «Герофарму» и «Промомеду» выпускать аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя до 31 декабря 2024 года, пишет ТАСС.

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