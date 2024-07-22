На треть выросли расходы на сердечно-сосудистые препараты в Краснодарском крае
Общество
22.07.2024 13:21
С 1 января по 7 июля 2024 года кубанцы потратили 4 млрд 499 млн рублей на лекарства для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили в отраслевой аналитической компании DSM Group.
Так, за это полугодие траты на медикаменты для сердца выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если считать в упаковках, то в Краснодарском крае рецептурных и безрецептурных препаратов продали больше на 7,1% — 12 млн 143 тыс. штук, что свидетельствует о росте цен на подобные лекарства.
При этом спрос на них не вырос за первую неделю июльской жары, отметили эксперты DSM Group, — люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания приобрели лекарства заранее, пишет «РБК Краснодар».
Читайте также: врач Ромененко рассказала, как правильно принимать лекарства в жаркую погоду.