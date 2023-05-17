В России социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца будут назначать в беззаявительном порядке
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий.
Согласно законопроекту, без подачи заявлений будут назначать страховую и социальную пенсии по случаю потери кормильца, а также социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны. Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсию будут назначать в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней со дня известия о смерти.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона позволит исключить ситуации, когда оказавшиеся в сложной жизненной ситуации люди вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты.
Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщает портал Госдумы.
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