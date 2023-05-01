С 1 мая «Почта России» стала единственным оператором доставки пенсий наличными

Теперь доставкой пенсий на дом во всех регионах России будет заниматься только «Почта России». Для этого организация существенно расширила штат.

Изменения с 1 мая 2023 года затронут около 1,2 млн жителей страны. «Почта России» сможет обеспечить гарантированную доставку пенсий даже в самом небольшом населенном пункте, отметили в пресс-службе Минцифры России.

Предполагается, что с единым оператором доставки пенсий наличными процесс станет более прозрачным и контролируемым. Работникам других организаций, которые ранее доставляли деньги пенсионерам, «Почта России» предложила трудоустройство.

Почтальоны уже начали знакомиться с пенсионерами, чтобы они знали, кто будет доставлять им пенсии. Сотрудники контактного центра «Почты России» дают разъяснения по телефону.

Возможность получать пенсии безналичным путем у пенсионеров по-прежнему остается.

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