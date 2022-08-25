В России снизилось количество киберпреступлений, но выросло число мошеннических звонков

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Активность кибермошенников во втором квартале снизилась почти на 11% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В то же время растет количество мошеннических звонков — почти в 10 раз.

Согласно данным Центробанка, с мая по июнь было совершено 211,2 тыс. случаев финансовых операций без согласия пользователей. Общий ущерб — 2,8 млрд рублей. В 2021 году ущерб составил 3 млрд рублей. Чаще всего операции без согласия клиентов производят при оплате через интернет.

При этом объем возвращенных средств уменьшился в отношении к аналогичному периоду прошлого года с 7,4% до 5%.

С мая 2022 года зафиксирован рост количества звонков и рассылок. За отчетный период в ЦБ заблокировали 117,6 тыс. номеров. Это почти в 10 раз превышает прошлогодний результат — 11,8 тыс. Больше всего заблокировали мобильных номеров — 75,8 тыс., городских — 41,5 тыс.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ РФ хочет обязать банки возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам.