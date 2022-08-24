ЦБ РФ хочет обязать банки возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для этого в Центробанке предложили внести поправку в закон о национальной платежной системе.

Авторы инициативы предложили обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам. По их мнению, если банк выполнил перевод на подозрительный счет, а клиент написал заявление, что перевести средства его вынудили мошенники, то кредитная организация должна вернуть всю переведенную сумму в течение 30 дней.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб уверен, что такое нововведение поможет повысить внимание банков при совершении подозрительных операций.

«Мы видим, что последний год Центральный банк достаточно серьезно проводит политику по защите интересов клиентов банков. Вот эта инициатива по поводу обязательного возврата средств четко вписывается в линию поведения регулятора», — цитирует Твердохлеба радио Sputnik.

Читайте также: в Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников.