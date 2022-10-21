В России школьным автобусам могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Минтрансе РФ поддержали соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

Предполагается, что бесплатный проезд для школьных автобусов по платным трассам сделает перевозку детей более комфортной и безопасной. Платные дороги имеют несколько полос движения в каждом направлении, на них установлены центральные разделители и барьерные ограждения. Кроме того, платные трассы оснащены видеокамерами.

Также там круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Они оперативно помогают водителям в случае нештатных ситуаций.

Обеспечение бесплатного проезда по платным трассам позволит уменьшить финансовую нагрузку на детские организации. Сообщается, что госкомпания «Автодор» в тестовом режиме уже принимает заявки на льготный проезд.

Если законопроект примут, для бесплатного проезда будет нужно подать заявку. Подробную инструкцию разместят на сайте Минтранса РФ, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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