В Краснодаре с 22 октября автобус № 56 перестанет ходить по улице Московской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 22 октября автобус № 56 будет ходить по улице Российской вместо улицы Московской. Новый маршрут соединит жилой район Восточный со школами № 66 на улице Уссурийской и № 104 на улице Героя Аверкиева.

Кроме того, изменения помогут снизить дублирование путей транспорта по Московской.

Теперь автобус № 56 от остановки «ЖК «Мегацентр «Красная площадь» до конечной будет идти через Российскую по улице Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской, Черкасской. Далее автобус продолжит движение по привычному маршруту.

Сообщается также, что маршрут продлят. После ТЦ «Планета» автобусы пойдут к поселку Плодородному, улице Александровской, улице Александра Сапрунова и улице Якова Кобзаря.

Изменения будут действовать и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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