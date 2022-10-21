В Краснодаре с 22 октября автобус № 56 перестанет ходить по улице Московской
Общество
21.10.2022 13:30
С 22 октября автобус № 56 будет ходить по улице Российской вместо улицы Московской. Новый маршрут соединит жилой район Восточный со школами № 66 на улице Уссурийской и № 104 на улице Героя Аверкиева.
Кроме того, изменения помогут снизить дублирование путей транспорта по Московской.
Теперь автобус № 56 от остановки «ЖК «Мегацентр «Красная площадь» до конечной будет идти через Российскую по улице Уссурийской, Яснополянской, Восточно-Кругликовской, Черкасской. Далее автобус продолжит движение по привычному маршруту.
Сообщается также, что маршрут продлят. После ТЦ «Планета» автобусы пойдут к поселку Плодородному, улице Александровской, улице Александра Сапрунова и улице Якова Кобзаря.
Изменения будут действовать и в обратном направлении, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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