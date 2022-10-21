Автопарк Краснодара в 2023 году пополнится 60 современными троллейбусами

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новые троллейбусы приобретут в лизинг. Из бюджета Краснодарского края для первого авансового платежа направят 1 млрд рублей.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов отметил, что троллейбусы города в настоящее время только на 6% соответствуют современным требованиям.

«В КТТУ три четверти троллейбусов приходится эксплуатировать сверх предельных сроков так называемого «полезного использования», то есть свыше 10 лет. В наших депо лишь 6% этого электротранспорта соответствует современным требованиям. Закупив 60 новых троллейбусов, мы обновим троллейбусный парк почти на 40%. Поэтому от лица всех горожан хочется выразить слова благодарности губернатору и министерству транспорта и дорожного хозяйства региона за поддержку в обновлении общественного транспорта Краснодара», — сказал Архипов.

Поставка в Краснодар 60 новых троллейбусов запланирована на первый квартал 2023 года.

Первый авансовый платеж составит 1 млрд 75 млн рублей. Его планируют внести до конца текущего года. Из этой суммы 1 млрд рублей — субсидия из бюджета края, 75 млн рублей направят из городского бюджета. В дальнейшем власти региона продолжат направлять Краснодару субсидии для выплат по лизингу.

Кроме троллейбусов в следующем году в рамках концессионного соглашения город закупит также 40 современных трамваев, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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