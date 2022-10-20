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В Краснодаре детям мобилизованных предоставят бесплатный проезд

Общество
20.10.2022 15:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-detyam-mobilizovannyh-predostavyat-besplatnyj-proezd
В Краснодаре детям мобилизованных предоставят бесплатный проезд
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице разработали ряд мер соцподдержки для семей мобилизованных. Среди них бесплатное горячее питание для школьников и бесплатный проезд на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородного общественного транспорта.

Инициативу администрации Краснодара поддержали депутаты гордумы.

Детям мобилизованных предоставят 50 бесплатных поездок в месяц на общественном транспорте. Также организуют бесплатное горячее питание для учащихся 5 — 11 классов и предоставят детям новогодние кондитерские наборы.

Сообщается, что для получения этих мер поддержки необходимо подать заявку и предоставить документ, подтверждающий факт призыва мобилизованного на военную службу.

Кроме того, мобилизованные, добровольцы, контрактники, участвующие в СВО, и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. В том числе по оформлению мер поддержки.

Бесплатную юрпомощь оказывают специалисты Муниципального юридического бюро. Юристы проведут консультации и помогут в составлении юридических и процессуальных документов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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